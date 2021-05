Mulher é ferida com faca pelo “ex” ao falar sobre separação

Uma mulher foi ferida com um golpe de faca em uma das mãos, pelo ex-companheiro. A ocorrência foi registrada por volta das 15h desse domingo, na rua Do Lar, no jardim Tropical I.

No local, a vítima informou para a Polícia Militar que ao conversar com o ex-companheiro sobre o processo de separação, houve uma discussão acalorada. Em seguida o agressor teria se apossado de uma faca e atingido a mão da vítima.

O rapaz confirmou os fatos para a PM e foi encaminhado para a delegacia, juntamente com a faca usada no crime. Já a mulher foi socorrida e levada ao hospital para ser medicada.