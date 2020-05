Mulher é detida por furto em supermercado

Uma mulher de 32 anos foi detida por volta das 12h desse domingo, acusada de furtar mercadorias de um supermercado, localizado na avenida Miguel Luiz Pereira, na entrada do J Lar Paraná.

No local o supervisor de segurança informou que durante o monitoramento verificou que a mulher havia escondido alguns chocolates e uma fita veda rosca. Durante a busca pessoal foram localizados no bolso da blusa dela, cinco chocolates e a fita veda rosca. A mulher foi encaminhada até a 16ª Subdivisão Policial para que fossem tomadas as devidas providências.