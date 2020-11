Mulher é agredida pelo companheiro e reage com uma faca

Um casal foi parar na delegacia após a mulher ser agredida com um soco e reagir com uma faca, acertando o companheiro nas costas e no pulso. A confusão ocorreu ontem no conjunto Milton de Paula Walter, em Campo Mourão.

Tudo teria começado após ela ser chamada de “Gorda” e reclamar. O casal discutiu e no meio da confusão, o homem agrediu a mulher com um soco na boca.

Após a agressão, a mulher reagiu. Pegou uma faca e feriu o companheiro de raspão, com um golpe nas costas. A faca anda teria ferido o pulso de seu companheiro. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os dois para a delegacia