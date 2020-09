Mulher é agredida pelo amásio no Lar Paraná

Uma mulher foi vítima de violência doméstica na madrugada desta quinta-feira, em Campo Mourão. A agressão, praticada pelo seu amásio, ocorreu por volta da 0h30, na rua Guarani, no jardim Lar Paraná.

A mulher precisou ser atendida pelo Samu para atendimento médico no hospital. Ele levou um soco no olho e teve um corte no supercílio. O agressor fugiu do local antes da chegada da PM.

A vítima contou que o amásio é usuário de drogas (maconha e crack). Ele teria chegado em casa bastante alterado e exigido dinheiro para acertar uma dívida de drogas com traficantes.

Após a vítima se negar a dar o dinheiro, acabou agredida. Os policiais realizaram patrulhamento com base nas características do agressor, mas ele não foi localizado.