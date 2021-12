Mulher denuncia vizinha por não conter cachorra Pit Bull no quintal

Uma cachorra da raça Pit Bull vem causando medo e insegurança em uma moradora vizinha da dona do animal, na rua Interventor Manoel Ribas, jardim Horizonte, em Campo Mourão.

A Polícia Militar chegou a ser acionado na noite deste sábado e registrou um Boletim de Ocorrências. De acordo com a vizinha, ela vem tendo alguns conflitos com a moradora do lado referente a cautela da cachorra Pit Bull.

Segundo ela, o animal tem pulado o muro com freqüência, e numa ocasião matou o cão da família, fato esse que deixou os moradores consternados com a situação. Inclusive seu filho de 5 anos, segundo a mulher, não se sente seguro em frequentar o quintal.

No fim de semana, a cachorra novamente pulou o muro rapidamente, mas o suficiente para deixar todos da casa amedrontados. Ela contou que conversou com dona do animal, porém ela teria orientado para que cuidassem dos gatos e que as crianças permanecerem em silêncio, pois isso seria a motivação para sua cachorra pular o muro.

Aos policiais, a mulher admitiu que sua cachorra realmente matou o cão da vizinha, mas alegou que a motivação teria sido o excesso de barulho de crianças e animais na casa ao lado. Os policiais encaminharam as duas partes para lavratura de um termo circunstanciado.