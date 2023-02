Mulher denuncia marido após sofrer agressões e até mordidas

Uma mulher acionou a Polícia Militar e denunciou o companheiro de agressão. Segundo ela, após chegar embriagado, o companheiro lhe agrediu com tapas, socos e até mordidas, que ele estava embriagado.

O homem também teria ameaçado a mulher de morte, dizendo que iria sair para buscar uma arma para matá-la. Após isso, o acusado saiu com um veículo Fiat Palio de cor preta, e levou consigo um dos filhos.

A vítima, com receio, ligou para a polícia e saiu do local com uma criança de colo, indo encontrar a equipe em via pública. De conhecimento das características do autor e do veículo, a equipe fez a abordagem.

Ele realizou o teste do etilômetro, o qual apontou 0,59 mg/l. Diante da situação de violência doméstica relatada e do flagrante da embriaguez, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de Campo Mourão.

Devido à falta de espaço no pátio da 8ª Ciretran, não foi realizado o recolhimento do veículo, contudo foram lavradas as notificações cabíveis.