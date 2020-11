Mulher denuncia companheiro e polícia faz buscas em depósito de objetos suspeitos

Após uma denúncia feita pela própria companheira de um morador do jardim Cidade Nova, equipes da Polícia Civil foram ao local para fazer buscas em um depósito com uma infinidade de objetos suspeitos.

A Polícia Civil vai averiguar se os objetos encontrados no local são produtos de furto ou receptação. “Assim que a companheira desse suspeito veio fazer a denúncia na delegacia, solicitei que uma equipe fosse ao local para averiguar. Foram localizados furadeira, fios, máquina de lavar, carros, além de muita coisa que só serve para ferro velho. Agora é investigar a procedência dos produtos para saber se são objetos de furto ou não. Também temos que apurar se existe algum envolvimento com drogas no local”, disse o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues.