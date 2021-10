Mulher denuncia agressão após ser contratada para trabalhar em boate em Campo Mourão

Uma mulher moradora em Londrina registrou queixa de agressão após chegar a Campo Mourão no fim de semana, segundo ela, para trabalhar em uma boate.

Ela contou aos policiais que chegou no sábado a Campo Mourão, depois de ter sido contratada por um homem para trabalhar em uma boate. Alojada juntamente com outras mulheres no centro da cidade, ela disse que teve um desentendimento com uma das moradoras e foi agredida e ameaçada de morte.

Constrangida pelas outras mulheres, ela relatou que fez contato com o homem que a havia contratado para que ele tomasse as providências em relação a situação.

O contratante foi até o local e ela saiu com ele de carro, mas ao chegar na rua Professor Ethanil Bento de Assis, a mulher disse que foi empurrada de dentro do carro.

Os policiais registraram o Boletim de Ocorrência para que fossem adotados os devidos procedimentos. A vítima foi orientada e disse que aguardaria familiares de Londrina virem buscá-la em Campo Mourão.