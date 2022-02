Mulher cobra ex por conserto de moto, se desentendem e vão parar na delegacia

Um desentendimento entre um homem e a ex-mulher terminou com as motocicletas de ambos, danificadas e com os dois na delegacia. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 19h dessa quarta-feira, na rua Francisco Ferreira de Albuquerque, centro de Campo Mourão.

Segundo o rapaz, a ex foi até o seu local de trabalho e alegou que ele deveria pagar o conserto da motocicleta dela. Conforme apurado, em determinado momento a mulher se alterou e começou a bater com um capacete na moto dele. O rapaz e algumas pessoas que estavam no local conseguiram segurar a mulher.

Na sequência, ele também pegou um capacete e começou a bater na motocicleta dela, uma Honda Biz. Segundo o relato da jovem, eles conviveram por cerca de quatro anos, quando teria utilizado a moto dela, ficando acertado que o mesmo pagasse um dano que ocorreu quando ele estava com a moto. Diante do desacordo entre os dois, a PM encaminhou as partes para delegacia da Polícia Civil.