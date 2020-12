Mourãoense cai em golpe na compra de carro e perde R$ 5,5 mil

Um morador de Campo Mourão foi vítima de um golpe na tarde de ontem e acabou depositando R$ 5,5 mil, referente a compra de um veículo que estava sendo anunciado na internet. A vítima informou que realizou três depósitos em contas diferentes, após ver o anúncio do carro à venda.

Posteriormente aos depósitos ele fez contato com o proprietário do veículo e descobriu que a negociação não havia sido feita com o verdadeiro dono, mas sim com golpistas que haviam clonado o anúncio. No anúncio original o carro estava sendo negociado por R$ 11,7 mil. Já o realizado pelos golpistas apresentava o valor de R$ 6,5 mil.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência com todas as informações repassadas pela vítima. A PM alerta para que as pessoas tenham bastante atenção ao negociar veículos e outros objetos anunciados pela internet, e jamais façam depósitos antecipados ao suposto vendedor, sem antes confirmar a veracidade das informações.

Preços abaixo do praticado no mercado também indicam a possibilidade de golpes, como o caso deste veículo, que teve o anúncio clonado e estava sendo “negociado” pelos estelionatários por um preço muito abaixo do valor real de mercado.