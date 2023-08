Motorista tenta fugir de abordagem, mas acaba detido com arma

O motorista de um veículo VW/Golf foi preso no início da tarde desta quarta-feira, 9, por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar fazia patrulhamento pela região Lar Paraná, quando percebeu que o motorista do Golf acelerou e tentou se afastar da viatura.

Ele saiu acelerando em meio a movimentada avenida, colocando em risco tanto sua integridade quanto a de terceiros. A equipe iniciou o acompanhamento acionando os sinais luminosos e sonoros da viatura.

O veículo acelerou por mais alguns metros mas acabou abordado pelos policiais. Ao realizar busca pessoal no condutor, foi localizado em sua cintura um revólver Rossi calibre 38, com 10 munições intactas.

O homem foi identificado por ser bastante conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes. Ele foi conduzido, juntamente com a arma e as munições à 16ª SDP para os procedimentos de Polícia Judiciária.