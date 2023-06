Motorista é detido após abandonar carro e pular muros de casas e colégio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Polícia Militar de Campo Mourão, deteve o motorista de um Fiat Linea após ele desobedecer uma ordem de parada, abandonar o carro e pular muros de casas e de um colégio, na região do conjunto Cohapar.

Os federais realizavam uma fiscalização na avenida John Kennedy – continuação da BR 272 – no Lar Paraná, quando deram ordem de parada ao Fiat Linea. O motorista, no entanto, acelerou não parando o automóvel.

Na tentativa de fuga da viatura, um dos pneus do veículo estourou e o homem fugiu a pé, pulando muros de residências e também de um colégio, no Cohapar. A PM foi acionada para dar apoio à PRF e o homem foi localizado e detido. Ao ser preso, ele quebrou o celular.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas segundo as informações, o homem é suspeito de fazer transporte de produtos contrabandeados do Paraguai. Ele foi conduzido para a delegacia, pois havia suspeitas de que o mesmo estivesse atuando como batedor de contrabandista no dia de ontem.