Motociclista fica ferido em acidente de trânsito

Um homem de 58 anos ficou ferido, ao bater a motocicleta que conduzia em um veículo VW/Gol, ambos com placas de Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 15h15 desta quinta-feira, na rua Elias Xavier do Rego, esquina com a rua João Mendes Pereira, no jardim Bandeirantes.

Segundo as informações, o motociclista, com sua Honda Bros, seguia pela rua João Mendes Pereira, e o motorista do Gol trafegava pela rua Elias Xavier do Rego.

O Gol teria atravessado a preferencial e atingido a moto. Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu algumas escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.