Motocicleta é recuperada em Engenheiro Beltrão

Uma motocicleta roubada em Engenheiro Beltrão foi recuperada na manhã desse domingo, nas imediações da rodovia PR 317, em Engenheiro Beltrão. A própria vítima do roubo entrou em contato com a Polícia Militar para informar que sua motocicleta Suzuki GSX-R 1000, roubada no sábado, havia sido localizada.

Os policiais foram até o local e encontraram a moto abandonada em meio a plantação. O veículo foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para que fossem adotados os procedimentos e devolução ao proprietário.