Moradores de Mamborê são presos suspeitos de latrocínio em Palotina

Dois adultos foram presos e seis adolescentes apreendidos, acusados de um latrocínio (roubo seguida de morte), na cidade de Palotina nesse fim de semana. A vítima é o taxista Clóvis dos Santos, que estava desaparecido desde a tarde desse sábado (15) em Palotina.

O corpo dele foi encontrado neste domingo (16) em uma área de plantação de milho naquela região. O taxista foi morto com pelo menos dez facadas na região do pescoço.

Ao tomar conhecimento do crime, familiares passaram a rastrear o celular da vítima e, com isso a polícia chegou até um endereço na cidade de Janiópolis. No local um homem foi preso por receptação e a polícia descobriu que uma mulher envolvida no crime havia trocado o aparelho em uma boca de fumo da cidade por duas buchas de cocaína.

Também em Janiópolis foi apreendido um adolescente envolvido no crime. Eles indicaram o local onde desovaram o corpo do taxista e, por volta das 12h, as equipes policiais, peritos e o IML de Toledo confirmaram o crime, localizando o cadáver.

O carro da vítima também foi encontrado abandonado em uma área de mata, no Guarani. Participaram da mobilização para encontrar o taxista equipes policiais civis e militares de Palotina, Toledo, Cascavel e Campo Mourão.

Conforme as informações da polícia, o grupo teria ido ontem para Palotina, porém, o veículo que usavam acabou apresentando problema mecânico. Foi então que eles acionaram o taxista via aplicativo para retornaram a Mamborê.

Durante a viagem, o grupo decidiu matar a vitima que foi amarrada e assassinada com cerca de dez facadas. Após chegarem no Guarani esconderam o veículo em uma mata. Os dois adultos foram presos por latrocínio e ocultação de cadáver e os adolescentes apreendidos pelo mesmo crime.