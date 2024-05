Morador de rua volta a ameaçar comerciantes na área central

A Polícia Militar voltou a prender um morador de rua, de 33 anos, conhecido por causar perturbação e ameaças a funcionárias de lojas na área central de Campo Mourão. Ele costuma entrar nos estabelecimentos quando percebe apenas a presença de mulheres.

Conhecido como Baiano, o homem demonstra agressividade e faz ameaças. Nesta manhã ele entrou em uma farmácia, onde teria ofendido a vítima, com palavras de baixo calão, e ainda tentou agredir as atendentes.

O indivíduo só saiu com chegada do segurança e do farmacêutico. Como ele ainda estava a próximo ao local, a Polícia Militar tentou dialogar com o mesmo, porém sem sucesso.

Ainda na presença dos policiais, começou a perturbar outro estabelecimento comercial. A equipe tentou novamente fazer com que ele deixasse o local, mas o mesmo não obedeceu e ainda mexeu em um equipamento de som da loja fazendo menção de ir para cima das vendedoras.

De acordo com a PM, Baiano possui diversos relatos, semelhantes a estes, onde ameaça funcionários de lojas, tendo inclusive se envolvido em vias de fato com outros moradores de rua, ou seja, é uma pessoa que oferece risco constante enquanto está em liberdade.

Ele já esteve internado por cerca de dois meses, para tratamento, mas retornou à cidade há alguns dias. Diante do interesse de representação da vítima e da desobediência, o homem foi conduzido à 16ª SDP para as providências.