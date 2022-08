Morador de Juranda perde quase R$ 15 mil em golpe pelo WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados para troca instantânea de mensagens, fotos e vídeos. Criminosos se aproveitam da falta de atenção para aplicar golpes nos usuários. Em Campo Mourão e região golpes por meio desse aplicativo estão se tornando comum.

Nessa quinta-feira, 25, um morador de Juranda, acreditando que falava com o filho, acabou fazendo dois depósitos ao criminoso, acumulando um prejuízo de quase R$ 15 mil.

Na primeira solicitação, fez uma transferência de R$ 10 mil. Em seguida, em novo contato, ainda sem desconfiar de nada, repassou mais R$ 4.980,00 para a conta do golpista. Apenas quando recebeu o terceiro pedido do “falso filho” é que o homem desconfiou.

Ele então telefonou para o filho, que informou que não havia feito nenhum pedido de dinheiro. Diante do grande prejuízo, a vítima acionou a Polícia Militar. As contas utilizadas para os depósitos e o número do celular usado pelo bandido foram coletadas pela polícia para iniciar as investigações. No inicio dessa semana foi uma moradora de Campo Mourão que caiu no mesmo tipo de golpe e perdeu quase R$ 6 mil, por acreditar que falava com o filho.