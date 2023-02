Mercadorias contrabandeadas são apreendidas com passageiro de táxi na PR-323

Uma grande quantidade de mercadorias contrabandeadas do Paraguai foi apreendida na manhã dessa quinta-feira, 23, com um homem que havia contratado um táxi para levá-lo de Campo Mourão a Cianorte. A abordagem ocorreu por volta das 10h na PR-323, trevo do distrito de São Lourenço.

Na bagagem do passageiro, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 3.675 baterias para celular de diversas marcas e modelos, cinco garrafas inox, sete roteadores completos com os cabos, um mouse, um teclado e uma placa de vídeo.

As mercadorias estavam acondicionadas em 10 caixas de papelão, as quais não apresentavam notas fiscais. O homem disse que pegou a mercadoria na rodoviária de Foz do Iguaçu onde o mesmo reside, de um indivíduo desconhecido e a levaria até São Paulo pelo valor de R$ 350,00.

De Foz ele viajou de ônibus até Campo Mourão onde pernoitou em uma pousada. Ontem de manhã pegou um táxi até Cianorte onde novamente embarcaria em um ônibus e deixaria a mercadoria na rodoviária, em São Paulo.

Os produtos contrabandeados foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Maringá e o homem liberado.