Mais uma carga de cigarros é apreendida em ônibus na região

Durante uma operação de fiscalização na rodovia PR-317, na noite dessa quarta-feira, 28, a Polícia Rodoviária Estadual de Floresta apreendeu grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai ao abordar um ônibus que fazia a linha de Foz do Iguaçu/São Paulo..

A mercadoria estava acondicionada em quatro malas levadas no bagageiro. No total foram apreendidos 246 pacotes de cigarros, da marca Eight, mercadoria considerada ilegal no Brasil.

Foram identificados dois passageiros, um homem e uma mulher, proprietários dos produtos. Toda a mercadoria coletada foi entregue na Receita Federal, em Maringá. Os dois passageiros foram liberados para seguir viagem, tendo em vista que a Polícia Federal optou por não recebê-los para lavratura do flagrante delito de contrabando.