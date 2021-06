Mais um assalto a entregador de delivery em Campo Mourão

Criminosos voltaram a atacar trabalhadores que fazem entrega de delivery, em Campo Mourão. Ontem à noite, a vítima foi uma entregadora de lanches, atacada na rua São Josafat, no centro da cidade, onde havia sido solicitada para fazer uma entrega.

O pedido havia sido feito via aplicativo. Segundo ela, ao chegar ao endereço, foi rendida por dois homens, um deles armado com uma faca e o outro com uma arma aparentando ser uma garrucha.

Após renderam a vítima, os ladrões roubaram R$ 450,00 e dinheiro e um combo de lanches. A Polícia Militar foi acionada logo na sequência e realizou patrulhamento com base nas características dos autores, porém, eles não foram localizados.

Os policiais registraram o boletim de ocorrência com todas as informações repassadas pela vítima, inclusive o número do telefone que fez o pedido.

No inicio desse mês, um grupo de entregadores de delivery se reuniu no jardim Modelo, após o terceiro assalto em uma semana durante o serviço de entrega. Eles tinham a informação de que os ladrões estavam em um determinado endereço comendo o lanche roubado. A Polícia Militar esteve no local para verificar a situação, mas ninguém foi preso.