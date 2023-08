Mãe é agredida pelo filho com chutes e tapa após ofensas verbais

Uma mulher foi agredida pelo filho de 22 anos na tarde dessa segunda-feira, no Parque São João, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a mulher bastante nervosa e em prantos.

Ela relatou que mora apenas com o filho e que vem tendo bastante problemas, há pelo menos cinco meses, com o mesmo. As agressões que se iniciaram de forma verbal, evoluíram para agressões físicas.

Ontem, ao cobrar o filho para que ajudasse nos afazeres domésticos, ela conta que foi novamente ofendida por ele, que a mandou “calar a boca”. A mãe disse que desferiu um tapa na boca do filho.

Ele então revidou com um chute na região do abdômen da mãe, seguido de um tapa no ouvido direito dela. A mulher pegou o aparelho celular para fazer contato com a policia, mas foi interrompida em meio a ligação. Ao ter o aparelho tirado das mãos, a mulher conta que pegou um pedaço de vidro e ameaçou o seu filho, que devolveu a ela o celular.

A mãe manteve contato com outra filha e a PM foi acionada para atender a ocorrência. Os cacos de vidros causaram ferimentos em suas mãos, mas ela recusou atendimento médico. O rapaz é paciente de medicamentos controlados, porém quando não faz o uso regular apresenta gradativas fases de agressividade.

O jovem foi encaminhado para a 16° Subdivisão Policial para as devidas providências.