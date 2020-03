Loja é arrombada duas vezes durante a semana, em CM

A empresária Margarete de Fátima Grassi teve a sua loja de cosmético, Bela Face, arrombada duas vezes durante a semana por bandidos. Os prejuízos ainda não foram calculados, mas na segunda invasão foram furtados vários produtos importados.

Margarete lamentou o clima de insegurança, lembrando que além de estar com a loja fechada por conta da prevenção ao coronavírus, ainda tem sofrido prejuízos com a criminalidade.

“É difícil, porque além da falta de faturamento com a loja fechada, ainda tivemos dois arrombamentos durante a semana, causando grande prejuízo”, disse ela. As duas ações ocorreram de forma semelhantes, com os bandidos entrando pelas laterais da loja.

Na primeira, os ladrões arrombaram uma loja de artigos de religiosos, de onde passaram para a empresa de cosméticos. “Na primeira vez levaram um notebook e dinheiro de algumas funcionárias, que estava nos fundos da loja. Dessa vez foram direto na sessão de importados, de onde levaram os perfumes mais caros”, relatou.

A empresária disse que vai reforçar o sistema de segurança para tentar conter os ataques criminosos.