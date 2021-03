Land Rover furtada em Pitanga é recuperada em CM

Um veículo Land Rover, avaliado em quase meio milhão de reais, que havia sido furtado no inicio da tarde de hoje, em Pitanga, foi recuperado em Campo Mourão. O ladrão, um jovem de 22 anos, foi abordado pela Polícia Militar na rua Guarani, no Lar Paraná.

Segundo as informações apuradas pela PM, a proprietária do veículo havia entrado em um estabelecimento comercial, na cidade de Pitanga e deixou o carro destravado.

O rapaz percebeu, entrou no veículo e deu a partida apertando um botão start (que dispensa o uso da chave). Ele seguiu em direção a Campo Mourão, pois planejava levar o veículo ao Paraguai para trocar por drogas.

No entanto, ao ser informada do furto, a PM de Campo Mourão montou barreira na BR 487, saída para Luiziana, mas o rapaz conseguiu escapar da abordagem. Uma outra viatura, porém, visualizou o automóvel circulando na região do Lar Paraná, e o jovem acabou abordado.

Ao ser detido, ele admitiu que levaria a Land Rover para trocar por drogas, no Paraguai. O veículo e o rapaz detido foram entregues na delegacia.