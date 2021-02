Ladrões que roubaram R$ 5 mil de idosa são detidos na região

Em uma atuação conjunta, equipes da Polícia Civil e Militar cumpriram um mandado de prisão preventiva e também apreenderam dois adolescentes na cidade de Altamira do Paraná. O trio é suspeito de ter assaltado uma idosa de 77 anos e levado R$ 5 mil da vítima.

Ela ainda teria sido agredida pelos bandidos. O crime ocorreu no dia 30 de janeiro. Com o início das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar os autores do delito e, imediatamente, representou ao Judiciário pela prisão preventiva do adulto e pela internação dos adolescentes.

O crime causou comoção e revolta na comunidade de Altamira do Paraná, pela forma brutal e covarde com que os autores agiram. Todos os envolvidos permanecem detidos, à disposição da Justiça.