Ladrões de caminhoneta trocam tiros com PM e abandonam veículo

Uma caminhonete VW/Amarok, que havia sido roubada no início desta semana, em Roncador, foi recuperada por policiais militares, em uma estrada rural, no município, após dois homens que estavam no veículo trocarem tiros com a Polícia Militar. A dupla fugiu abandonando o veículo.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h desta terça-feira. A equipe da PM recebeu informação de que o veículo roubado havia sido visto, momentos antes, circulando sentido à estrada velha, que liga Roncador a Campo Mourão.

Ao iniciar as buscas no local, a PM identificou a caminhonete, ocupada por duas pessoas, quando a mesmo cruzou com a viatura. Ao perceber que a viatura havia retornado, a dupla seguiu em fuga em alta velocidade.

No entanto logo depois eles pararam o veículo e, neste momento, de acordo com os policiais, o motorista efetuou alguns disparos contra a equipe, que revidou. Na sequência, motorista e passageiro conseguiram fugir, entrando em um matagal. O veículo foi recuperado e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Iretama.