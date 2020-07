Ladrões capotam carro após furto a residência

Quatro ladrões capotaram o veículo Renault Sandero usado para levar produtos furtados de uma residência, na cidade de Cianorte. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, na rodovia PR-323, sentido Cianorte a Maringá.

Ao se aproximar de um bloqueio policial, o condutor recebeu ordem de parada, porém empreendeu fuga em alta velocidade. A equipe iniciou um acompanhamento tático na intenção de abordar o veículo, mas o condutor tentou entrar no trevo que dá acesso à cidade de São Jorge do Ivaí, momento em que perdeu o controle da direção e capotou.

No veículo havia quatro homens, sendo que dois deles conseguiram fugir em direção ao matagal. Os outros dois, de 19 e 21 anos, foram abordados quando tentavam fugir.

Ambos são moradores de Maringá. A dupla informou que haviam acabado de furtar uma residência em Cianorte, de onde levaram diversas peças de roupas, alguns pares de tênis e duas TVs de led.

Também foram apreendidos três aparelhos celulares pertencentes aos autores. O veículo possui alerta de furto do dia 18 de junho, na cidade de Maringá, e estava com as placas clonadas.

A Central de Comunicação da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária recebeu uma ligação de uma pessoa de Curitiba informando que teve as placas de seu veículo Renault Sandero furtadas há alguns dias.

Ao conferir, os policiais constataram que eram as mesmas placas usadas no veículo apreendido na tarde hoje. Os presos, os objetos do furto e o veículo foram entregues na 9ª Subdivisão Policial, em Maringá.