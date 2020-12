Ladrão furta fios e quase incendeia casa

Após invadir uma residência para furtar a fiação elétrica do imóvel, no jardim Mario Figueiredo, em Campo Mourão, o ladrão decidiu queimar o material para fazer a retirada do cobre encontrado em sua composição, no próprio local e quase provocou um incêndio na casa.

O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, na rua Francisco Beltrão. O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos, que perceberam a fumaça saindo do imóvel.

Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, o rapaz pulou o muro passando para outros quintais vizinhos. No interior do imóvel os bombeiros encontraram parte dos fios ainda queimando e evitaram que o fogo causasse maiores danos. A casa ficou tomada por muita fumaça.