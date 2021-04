Ladrão furta bebidas de posto de combustíveis

Após quebrar a porta de vidro de um posto de combustíveis, em Campo Mourão, um ladrão fugiu levando algumas garrafas de bebida, dentre elas seis litros de uísque.

A ação ocorreu por volta das 23hh, na avenida John Kennedy, no jardim Lar Paraná. Testemunhas presenciaram a ação do criminoso. O proprietário esteve no local e constatou o furto das bebidas. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou o ladrão.