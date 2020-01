Ladrão é preso após assaltar pedestre e furtar farmácia

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 25 anos na noite desta terça-feira, acusado de roubar uma mulher em via pública e de furtar objetos de uma farmácia, no centro de Campo Mourão. A prisão ocorre por volta das 21h30, no jardim Santa Nilce.

De acordo com a vítima do roubo, o ladrão se aproximou de bicicleta e a abordou com uma faca, levando a sua bolsa com pertences pessoais. Ao ser acionada, a PM iniciou as diligências e o suspeito foi localizado na rua Crisântemos, no jardim Santa Nilce.

A bolsa da mulher não foi localizada, porém com ele foram encontrados cinco frascos de xampu, que haviam sido furtados de uma farmácia.Até aquele momento, porém, o crime ainda não havia sido comunicado à PM.

No entanto, câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que ele furta os cosméticos. O rapaz foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.