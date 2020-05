Ladrão arromba loja e leva produtos em carrinho de compras

Um estabelecimento comercial de embalagens foi arrombado na noite dessa segunda-feira, na avenida Capitão Índio Bandeira, centro de Campo Mourão. O proprietário informou que após a empresa de monitoramento constatar o acionamento do alarme, ele Identificou o arrombamento da porta frontal, mas o ladrão já havia se evadido.

Pelas imagens de câmeras de segurança foi possível verificar que um homem havia praticado o furto. De acordo com as imagens, ele ficou por cerca de 20 minutos no interior do estabelecimento e se utilizou de um carrinho de compras para colocar os produtos.

A vítima se comprometeu a fazer o levantamento de todo material furtado e posteriormente complementar o boletim de ocorrência.