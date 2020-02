Ladrão aborda vítima com pedaço de pau e rouba celular

Um homem usando uma motocicleta e com um pedaço de madeira nas mãos, roubou o aparelho celular de um pedestre no Lar Paraná. A ocorrência foi registrada em plena luz do dia, por volta das 13h30 desta terça-feira, na avenida João Vecchi.

A vítima, um homem de 31 anos, relatou à Polícia Militar que foi abordado por um casal que estava em uma Honda/Biz de cor vermelha. O condutor teria descido da motoneta, e o ameaçado com um pedaço de madeira para que entregasse o celular.

De acordo com os dados do casal colhidos pelos policiais, o assaltante seria conhecido pela prática de crimes desta natureza, e já teria sido encaminhado pela polícia diversas vezes à delegacia. A PM registrou o boletim de ocorrência e tomou as medidas cabíveis.