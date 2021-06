Jovem tenta separar briga de moradores de rua e leva facada

Um rapaz de 22 anos foi ferido com um golpe de faca nas costas, por volta das 21h30 de ontem, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada após ele dar entrada no Posto de Saúde 24h.

Segundo a vítima, quando passava pela imediações do Posto Tio Patinhas, ele tentou separar uma briga entre moradores de rua, porém levou uma facada nas costas.

O rapaz não soube informar características físicas que ajudassem na identificação do autor. De acordo com informações do posto de saúde, os ferimentos foram superficiais.