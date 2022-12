Jovem é preso por furto de motoneta em CM

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 21h dessa quinta-feira, depois de ter furtado uma Honda Biz na rua Licínio Rodrigues dos Santos. A ocorrência foi registrada na rua Cajueira, no jardim Ipê.

Ele foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por furto. O rapaz foi preso logo após o dono da motoneta informar que o veículo havia sido levado.

A vítima disse que deixou a moto estacionada em via pública, com a chave na ignição, e cerca de dois minutos depois voltou e percebeu que a motoneta havia sido furtada.

A equipe da PM realizou buscas e conseguiu localizar a motoneta com as características na rua Cajueira e confirmou que era a mesma após verificar a placa. O suspeito foi abordado no local.

Com ele foi localizada a carteira da vítima contendo documentos pessoais, cartões e uma quantia em dinheiro. O abordado disse que algumas ferramentas que estavam no bagageiro ele havia “passado” para dois menores que iriam trocar por drogas em local próximo ao da abordagem. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.