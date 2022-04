Jovem é morto com tiro por colocar garrafa de cerveja sobre carro

Um assassinato cometido por motivo fútil foi registrado na noite desse sábado, 16, em uma propriedade rural, em Corumbataí do Sul. A vítima, Eduardo Allex Gomes Cruz, de 23 anos participava de uma confraternização com amigos no local quando deixou uma garrafa de cerveja sobre um carro.

O dono do veículo da marca GM/Onix quis saber quem tinha deixado a garrafa sobre o seu carro. Gomes, que seria conhecido dele, teria admitido até em tom de brincadeira que a garrafa era sua.

Mas o proprietário do Onix não estava para brincadeira e sacou de um revólver, atirando contra a cabeça do rapaz, que morreu na hora. A Polícia Militar foi acionada e recebeu a informação que o atirador seria morador do jardim Europa, em Campo Mourão. Ele fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), de Campo Mourão e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz.

Com informações: Colunanews.com.br