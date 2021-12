Jovem é morto a tiros após discussão em Campo Mourão

Mais um homicídio foi registrado em Campo Mourão, por volta das 5h desta sexta-feira. A vítima é o jovem Matheus Henrique Juvaneli de Souza, 24 anos, morto com pelo menos três tiros, no jardim Bandeirantes.

Foi o 20º homicídio do ano, ocorrido na rua João Mendes Pereira, cruzamento com a rua Alfeu Xavier Padilha.

Segundo as informações levantadas pela Polícia Militar, Juvaneli discutiu com um homem e acertou um tapa na cara dele. O homem então sacou de uma arma de fogo e atirou várias vezes contra o jovem, que teria sido atingido com pelo menos três disparos.

Pessoas que estavam próximos ao local ainda tentaram reanimar o rapaz enquanto o Samu se deslocava para fazer o atendimento. O jovem, no entanto, já estava morto quando os socorristas chegaram. O criminoso fugiu e o corpo será encaminhado ao IML.