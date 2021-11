Jovem é morto a tiro em Roncador

O jovem Alison Camilo Santos Silva, 22 anos, foi morto com pelo menos um tiro na cidade de Roncador. O crime ocorreu no início da madrugada desta quarta-feira nas proximidades do Estádio do Jardim Anchieta.

A Defesa Civil do município foi acionada, encaminhou rapidamente o rapaz ao hospital municipal, mas ele não resistiu. Os socorristas constataram que Camilo foi ferido com um tiro na região dorsal. A Polícia Civil da comarca de Iretama vai investigar a causa e autoria do homicídio.