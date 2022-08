Jovem é morta a tiros e namorado fica ferido em Moreira Sales

Final de semana violento em Moreira Sales. Uma jovem de 20 anos, identificada por Joyce Eduarda Santana, foi morta a tiros após se envolver em uma briga na frente de um bar da cidade. O crime ocorreu entre a noite de sábado e madrugada deste domingo (21).

Na confusão, o namorado dela também acabou ferido com um tiro. Segundo as informações, a jovem se desentendeu com uma outra mulher, as quais foram separadas por outras pessoas.

Após isso, Joyce teria ido para casa com o seu namorado, na Vila São Luis, quando ambos foram surpreendidos por um homem que acabou atirando diversas vezes contra o casal.

Os dois foram feridos, a jovem não resistiu e acabou morrendo no local. O autor dos disparos fugiu. O namorado da vítima foi ferido na barriga e encaminhado diretamente para um hospital de Goioerê.

De lá foi transferido para uma unidade hospitalar de Campo Mourão em estado grave. A Polícia Civil investiga o caso e já tem informações sobre a autoria do crime.

Com informações: Maringá em alerta