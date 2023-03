Jovem é ferido com várias facadas em Campo Mourão

Um rapaz de 19 anos foi vítima de um atentado nessa terça-feira, 28, em Campo Mourão. A vítima foi encontrada em sua residência, na rua Porfírio Querino Pereira, centro da cidade, ferido com várias facadas.

Ele estava em um cômodo da casa que encontra-se abandonada. Questionado pelos policiais sobre quem seria o autor, o rapaz disse que não recordava, e que as agressões ocorreram durante a madrugada.

Uma equipe do Samu esteve no local e encaminhou o homem para o Hospital Pronto-Socorro. A situação dele foi avaliada como grave no momento do atendimento.