Jovem é encontrado morto em CM

O jovem identificado por Anderson da Silva Pereira, 25 anos, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira, em Campo Mourão. O corpo, já em estado de putrefação, estava nos fundos de uma residência, na rua Nossa Senhora Aparecida, no jardim Pio XII.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, encontrou pedaços de tijolos e um vaso sanitário, materiais que podem ter sido usados para matar o rapaz, que apresentava ferimentos graves na região da face.

A Polícia Civil também foi chamada para fazer o levantamento do local e iniciar as investigações, na tentativa de apurar os fatos e a autoria do crime. O corpo será encaminhado ao IML para autópsia.