Jovem desaparecido na região foi encontrado morto

O jovem Bruno Henrique da Silva, 24 anos, que estava desaparecido em Moreira Sales desde a véspera do dia de natal, foi encontrado morto nesse fim de semana em uma plantação de soja, no município de Tuneiras do Oeste.

Por meio de uma denúncia anônima, a equipe de Polícia Militar de Moreira Sales, com apoio da equipe de Tuneiras D’Oeste, foi ao local indicado, em uma fazenda e localizou o corpo já em estado de decomposição. Ele teria sido morto a tiros.

O reconhecimento, porém, foi feito por uma irmã do jovem, no Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.

Por ser um local de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros de Cianorte precisou ser acionado para fazer o resgate do cadáver. Henrique havia desaparecido na véspera do Natal, 24, quando saiu de sua casa e não foi mais visto.

De acordo com as informações, o jovem tinha diversas passagens pela polícia e cumpria prisão em regime semiaberto.