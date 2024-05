Jovem de 18 anos é executado a tiros em Campo Mourão

O jovem Kauan Gabriel Srutkoski dos Santos, de 18 anos, foi morto com pelo menos sete tiros de pistola na madrugada desta quarta-feira, 1º de maio, em Campo Mourão. Foi o sétimo homicídio do ano na cidade.

O crime ocorreu na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua São Josafat. De acordo com informações colhidas no local, o rapaz estava em uma mesa, na companhia de amigos, quando foi surpreendido pelo atirador.

O criminoso teria chegado em um veículo GM/Corsa e estacionado em frente ao Colégio Estadual. Em seguida caminhou até o local onde a vítima estava e efetuou os disparos com uma pistola 9mm.

Enquanto retornava ao carro, fez mais disparos para o alto para intimidar as pessoas e evitar que fosse seguido. Ele saiu pela avenida Guilherme de Paula Xavier, sentido à Asa Leste. O Samu foi acionado, mas o rapaz já estava morto e o corpo foi encaminhado ao IML, após os trabalhos de pericia da polícia. Segundo a polícia, a vítima tem passagens por tráfico de drogas.