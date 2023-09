Jovem corre e escapa de atentado a tiros em Campo Mourão

Um rapaz foi vitima de um atentado a tiros no início da tarde desta quinta-feira, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na Vila Cândida, por volta das 12h50, quando a Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que dizia ter ouvido disparos de arma de fogo na rua.

Ao patrulhar na região do endereço indicado, a equipe conversou com algumas pessoas que afirmaram que os tiros teriam sido disparados contra um rapaz, mas ele teria corrido para dentro de uma casa para se esconder dos disparos.

A proprietária da residência, no entanto, alegou que chegou em sua casa e encontrou o rapaz escondido pedindo para que ela o deixasse permanecer escondido no local. No entanto, com medo, a mulher expulsou o rapaz da casa, e não soube precisar a descrição do homem.

A equipe policial fez buscas na rua Nossa Senhora Aparecida, onde teria ocorrido os disparos e localizou três estojos deflagrados no chão, juntamente com 3 munições de calibre 9mm. Os moradores disseram que os atiradores estavam em uma moto de cor preta, aparentemente 160 cilindradas. A PM fez diligências, mas não localizou os suspeitos e nem a vítima.