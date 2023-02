Jovem assassinado em Moreira Sales é identificado

Foi identificado nessa quinta-feira, 2, o jovem de 21 anos assassinado a tiros na noite de quarta-feira, 1º, em Moreira Sales. A vítima é Fabrício Francisco dos Santos, morto a tiros em uma casa de fundos na avenida Serafim Paulique, na região central da cidade.

Segundo as informações, três pessoas chegaram ao local com lanternas e um deles efetuou os disparos. Santos foi atingido por pelo menos três tiros, no peito e nas costas, morrendo no local.

A Polícia Civil de Goioerê iniciou os trabalhos de investigação do homicídio, mas ainda não foi possível levantar pistas concretas sobre quem seriam os autores do homicídio, bem como a sua motivação.

Ainda conforme informações da Polícia Militar, o local onde ocorreu o crime é frequentado por usuários de drogas. O corpo do rapaz foi encaminhado o IML.

Com informações: Goionews