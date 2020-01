Irmão de rapaz morto em agosto também é assassinado em Mariluz

Mariluz registrou o primeiro homicídio de 2020. A vítima foi Sidnei Camilo da Silva, 31 anos, assassinado a tiros no quintal de uma residência, na Rua Rodrigues Alves. O crime ocorreu por volta das 20 horas desta quinta-feira. Ele é irmão de um rapaz morto na mesma cidade, em agosto do ano passado.

De acordo com as informações, Camilo foi morto com pelo menos cinco tiros, que atingiram principalmente a cabeça. A vítima foi surpreendida pelo atirador em frente à uma casa e teria pulado o muro para tentar proteção, mas morreu no quintal vizinho.

O criminoso fugiu, mas a Polícia Civil já tem pistas sobre a autoria. Camilo era irmão de Claudinei Cândido, de 29 anos, conhecido como “Pretinho”, que também foi assassinado durante um tiroteio em uma festa em Mariluz, em agosto do ano passado. O fato ficou conhecido como o “Crime da Garapeira”.