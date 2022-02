Inquilina é agredida por atrasar pagamento do aluguel

O atraso em uma semana no pagamento do aluguel da casa onde mora, levou uma inquilina a ser agredida pela proprietária do imóvel em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 15h dessa quinta-feira, na rua Edmundo Mercer.

A vítima relatou que foi agredida com um soco no abdômen. A acusada ainda teria jogado água no rosto dela. A Polícia Militar esteve no local, onde a vítima informou que alugou um imóvel por R$ 500,00, há cerca de 5 meses, porém agora em fevereiro ela atrasou o pagamento em 7 dias.

Segundo ela, nesta quinta-feira a proprietária foi até o imóvel para receber, mas ao ser informada pela inquilina, que ela tinha apenas R$ 400,00 naquele momento, passou a ser alvo de agressões verbais e físicas.

A mulher acusada das agressões estava bastante exaltada e negou que tivesse agredido a inquilina. Diante dos fatos, ela foi detida e encaminhada à delegacia.