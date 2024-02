Igreja é arrombada e ladrão furta cerca de R$ 10 mil

A paróquia Sagrada Família, localizada no conjunto Cohapar, em Campo Mourão, foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira, 6. Após arrombar a porta da secretaria paroquial, o individuo teve acesso a uma sala, onde havia um cofre de onde levou cerca de R$ 10 mil em dinheiro.

De acordo com a secretária paroquial, o dinheiro havia sido arrecadado com dízimo, ofertas e carnês. No cofre havia também cheques, chaves e outros objetos que foram deixados para trás. Apenas o dinheiro em espécie foi levado.

A Polícia Militar foi acionada hoje de manhã e registrou a ocorrência. Um vizinho disse ter ouvido um barulho, por volta das 2h da madrugada, mas não suspeitou de nada.

Ainda segundo a secretária, desde sábado o alarme está com defeito e a empresa de monitoramento ainda não havia sanado o problema.