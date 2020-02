Idoso é preso por tentar matar mulher com canivete

Um idoso de 80 anos foi detido pela Polícia Militar, acusado de tentar matar a própria esposa, de 71 anos, com um canivete. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 22h30 desta quarta-feira, na avenida Guilherme de Paula Xavier, em Campo Mourão.

A mulher conseguiu escapar da residência e pediu ajuda para vizinhos. Após a chegada da polícia, ela disse que o marido a segurou forte pelo braço e teria tentado levá-la para o banheiro, onde iria matá-la com o canivete.

O acusado foi encontrado no portão da casa e detido pelos policiais, ainda com o canivete. O idoso apresentava alguns ferimentos nos braços, possivelmente ocasionados durante a luta corporal com a companheira.

Ao ser informado que ele seria conduzido até a delegacia, o idoso tentou fugir e resistiu à prisão. Depois de controlada a situação ele e a vítima foram encaminhados até a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

OUTRO CASO

Em outro caso de violência doméstica registrado ontem à noite, na rua Nelson Bitencourt do Prado, no Lar Paraná, um homem foi preso por agredir a irmã com um soco. A mulher disse que ao

chegar do trabalho viu o irmão agredindo um dos sobrinhos e tentou intervir, porém acabou agredida por ele. Quando a equipe policial chegou o agressor já havia se evadido.