Idoso cai em golpe do falso sequestro e perde R$ 3,5 mil

Um idoso de 73 anos foi vítima do conhecido golpe do falso sequestro durante a tarde desta quarta-feira, em Campo Mourão. Ele relatou à Polícia Militar que recebeu uma ligação onde um homem dizia que havia sequestrado a filha dele, e exigia quantia de R$ 100 mil para libertá-la.

Diante do nervosismo do momento o idoso propôs um acordo com falso sequestrador e foi a duas agências bancárias, onde realizou duas transferências no valor de R$ 3,5 mil.

Os falsos sequestradores ainda orientaram a vítima a rasgar os comprovantes logo depois, para que dificultasse a identificação dos beneficiários. A PM esteve na residência do idoso e registrou o boletim de ocorrência. A filha dele, que teria sido sequestrada, também esteve no local.