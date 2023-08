Homem que matou criança a facadas na Vila Rural é executado a tiros

Um homem identificado por João Paulo Ferreira, 41 anos, foi executado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo, todos na região da cabeça, na madrugada desta terça-feira, 22, em Campo Mourão. Foi o 21º homicídio do ano em Campo Mourão.

O crime aconteceu na Vila Rural Flor do Campo, localizada às margens da rodovia PR-558, próximo ao hospital Santa Casa, na saída para Araruna. Segundo as informações apuradas pela polícia, o autor teria chegado até a residência, batido na porta e chamado pelo nome da vítima.

Ao abrir a porta, Ferreira foi surpreendido com os disparos à queima roupas. A equipe do Samu chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local.

VÍTIMA MATOU GAROTO DE 10 ANOS

O homem executado na madrugada de hoje foi o autor de um crime brutal contra um garoto de 10 anos, ocorrido há três anos, também na Vila Rural.

Na época, o crime chocou a população e João Paulo acabou sendo preso, porém, foi colocado em liberdade, pois segundo as informações, ele tinha problemas mentais. A vítima morava com os pais em uma residência construída pela Igreja Adventista.

A Polícia Militar faz buscas na tentativa de prender o suspeito do crime. A Polícia Civil vai investigar se o assassinato pode ter sido uma forma de vingança pela morte da criança.

Após os trabalhos da Polícia Cientifica no local, o corpo foi recolhido pelo IML para autopsia.