Homem é preso por violência doméstica em CM

Mais um caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar em Campo Mourão. O caso foi registrado por volta das 22h de ontem, no Conj. Fortunato Perdoncini.

Após a vítima fazer contato com a PM e relatar que o seu companheiro a teria agredido, os policiais foram ao local, onde a mulher informou que seu companheiro havia chegado em casa sob efeito de álcool e, após uma discussão, o homem teria proferido diversas palavras de baixo calão e depois a segurou pelo pescoço.

Ela disse que conseguiu se desvencilhar do agressor e se abrigou na casa de um vizinho. A vítima também informou que há tempos eles vêm tendo problemas de relacionamento em decorrência da agressividade do companheiro.

Após colher as informações os policiais realizaram buscas pelo suspeito, que havia saído assim que ocorreram as agressões. Ele foi localizado no bairro e se mostrou bastante alterado durante a abordagem, inclusive se recusou a fornecer os dados da sua identificação.

O homem foi detido e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante com base na Lei Maria